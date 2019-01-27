فيديو| الانسحابات تتوالي.. حزب الأمة يغادر حكومة البشير

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ضربة ثانية تلقتها الحكومة السودانية، على خلفية انسحاب حزب الأمة الفيدرالي،

بعد 26 يوما من انسحاب حزب الإصلاح السوداني المعارض من الحكومة أيضا، في 1 يناير من الشهر الجاري، ليضع البشير في مأزق.

وفي الساعات الأخيرة،أعلن حزب الأمة الفيدرالي، انسحابه من الحكومة السودانية في المناصب التنفيذية والتشريعية.

رئيس الحزب، أحمد بابكر نهار

وقال رئيس الحزب، أحمد بابكر نهار، في مؤتمر صحافي، إن الانسحاب يأتي بسبب خروج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والضرب الباطش للمحتجين السلميين.

وفي وقت سابق، تحديدا في مطلع يناير الجاري، أعلن حزب الإصلاح في السودان، انسحابه من الحكومة.

وقال غازي صلاح الدين العتباني، رئيس حزب الإصلاح في مؤتمر صحفي وقتها، إن الجماهير انطلقت عفوا وبتلقائية في الشوارع، ويجب أن نقضي على الهوة بين الشارع وبين القوى السياسية.

وكان 22 حزبا سودانيا قد وقعوا بيانا طالبوا فيه الرئيس السوداني ​عمر البشير​ بحل الحكومة و​البرلمان السوداني​ تمهيداً لإجراء ​انتخابات​ نزيهة، وذلك بعد الاحتجاجات في البلاد ضد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانًا 60 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية متصاعدة منذ العام الماضي. إذ تضاعفت أسعار بعض السلع وارتفع التضخم ما يقرب من 70 في المائة وانخفضت قيمة العملة المحلية.

وعانت عدة مدن من نقص كبير في توفر السلع الأساسية خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.