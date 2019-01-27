هواوي تتيح استبدال بطاريات هواتفها الذكية في الإمارات حتى 2 فبراير

أعلنت شركة هواوي الصينية منح مستخدمي بعض هواتفها الذكية في الإمارات إمكانية استبدال البطارية بـ89 درهما فقط.
وذكر مصدر وفقا لـ"العين الإخبارية" من شركة هواوي أن العرض يبدأ من 27 يناير/ كانون الثاني الجاري حتى 2 فبراير/ شباط المقبل في فروعها الرسمية بدولة الإمارات، ويتميز العرض بوجود ضمان للبطارية يمتد لـ90 يوما.
وسيشمل العرض عدة هواتف أبرزها Mate 10 وMate 10 pro وMate 9 وMate 9 pro وP10 وP10 plus وP9.
يذكر أن شركة هواوي تخطط للاعتماد على شاشات بتقنية "OLED" في هواتفها المقبلة P30 وP30 برو.
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