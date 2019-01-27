انقطاع التيار الكهربائي في السودان

الخرطوم / الخليج 365



أعلن مركز التحكم القومي لشبكة الكهرباء في السودان (حكومي)، الأحد، انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد.



وذكر المركز، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة، تدريجياً.



ولم يشر البيان، إلى أسباب انقطاع التيار عن الشبكة القومية للكهرباء، التي تمد جميع ولايات البلاد بالتيار الكهربائي، أو موعد عودته بشكل كامل.



وفي 10 يناير/ كانون ثاني الجاري، انقطعت الكهرباء عن كل ولايات البلاد، وأرجعت وزارة الكهرباء حينها السبب، إلى "عطل فني".



وفي 21 من الشهر ذاته، وقع إطفاء عام للكهرباء، دون أن تقدم الجهات الرسمية أي توضيح لأسبابه.



وتشهد الولايات السودانية طلبا متزايدا على الطاقة الكهربائية، وسط بطء في عمليات بناء محطات جديدة، بفعل العقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد التي استمرت عقدين، قبل رفعها في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.