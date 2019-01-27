السودان يبدأ طرح 100 جنيه جديدة مع صرف رواتب يناير

الخرطوم/ نازك شمام/ الخليج 365

تبدأ الحكومة السودانية، صرف الطبعة النقدية الجديدة من فئة 100 جنيه في الأسواق، مع رواتب الموظفين لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

جاء ذلك، الأحد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، معتز موسى.

وقال موسى إن الحكومة أكملت طباعة فئة الـ 100 جنيه الجديدة (2.1 دولارا)، والبدء بطباعة فئة 200 جنيه (4.2 دولارات)، الإثنين.

وفي وقت سابق، أعلن محافظ المركزي السوداني، محمد خير الزبير، طرح فئة 100 جنيه الجديدة للتداول، إضافة لفئتي 200 و500 جنيه (10.5 دولارات) خلال الفترة المُقبلة؛ تمهيدا لحل مشكلة شح الأوراق النقدية.

وذكر رئيس الحكومة السودانية، إن بدء الحل التدريجي لتوفير النقود في البلاد، سيكون مطلع فبراير/ شباط المقبل.

والعام الماضي، أقرت الحكومة، قرارا بتحجيم الكتلة النقدية بهدف السيطرة على أسعار صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود والأوراق النقدية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت 65 جنيها مقابل الدولار الواحد.

ونتيجة لتلك الأزمات، يشهد السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة.