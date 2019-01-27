رابط نظام #فارس للاستعلام عن رواتب المعلمين بعد صرف #العلاوة_السنوية

صحيفة الخليج الالكترونية

بالتزامن مع إيداع العلاوة السنوية 1440 لموظفي الدولة، كانت رواتب المعلمين هي الأكثر جدلا بعد التصريح الذي أدلى به متحدث التعليم مبارك العصيمي، والذي أكد أنه تم احتساب العلاوة بواقع 6 أيام فقط لهذا الشهر.

وعبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية كان المعلون يبحثون عن قيمة الزيادة التي طرأت على رواتبهم لهذا الشهر، خاصة مع تزايد حالة اللغط حول صرف الرواتب حسب التقويم الهجري أو التقويم الميلادي.

وكانت وزارة التعليم من أولى الجهات التي وجهت جميع قطاعاتها في وقت سابق بإعادة العلاوة السنوية لجميع منسوبيها بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها؛ تنفيذًا للأمر السامي الكريم الصادر في أكتوبر الماضي بهذا الشأن.

ويمكن الدخول إلى موقع نظام فارس عبر الرابط التالي للاستعلام عن العلاوة السنوية (هنا)