شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه وزاري عاجل يُنصف منسوبي «التعليم» في «العلاوة السنوية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، توجيهًا للمعنيين، بصرف الفارق المتبقي في العلاوة السنوية لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً.
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً.
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