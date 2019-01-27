شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: 72% من ‏‫المواطنين يعتمدون على الإنترنت في «العلاج» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوضحت دراسة بحثية صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء أن 72 % من السعوديين يعتمدون على الإنترنت في الحصول على المعلومات الدوائية والصحية.

وأجرت المجلة العلمية “العلوم التنظيمية للغذاء والدواء” التي يصدرها مركز البحوث والدراسات في الهيئة دراسة عن الوعي الدوائي شارك فيها 3557.

وكشفت الدراسة إن 53 % من السعوديين يبحثون عن المعلومات الدوائية والصحية من مصادر عدة.. ومن أكثر المصادر المستخدمة مواقع الإنترنت، حيث صرح أكثر من 72 % بأنهم يستخدمون مواقع الإنترنت كمصدر أول للحصول على المعلومات الصحية يليها الطبيب بنسبة 8 % ثم “تويتر” بنسبة 5 %.

وقالت الدراسة، التي نفّذها الباحث الرئيس الدكتور رشا المبارك: إن 70% من المبحوثين يستخدمون مواقع الإنترنت كمصدر أول للحصول على معلومات عن الدواء، وفقط 16 % يستشيرون الصيدلي.. وعلى الرغم من ذلك فإن 52 % أعربوا عن القلق بشأن جودة معلومات الدواء على الانترنت، وأفصح 35 % عن أن المعلومات التي حصلوا عليها من الإنترنت خاطئة في الأساس لغياب مرجعية موثوقة لمعلومات الدواء على الإنترنت باللغة العربية.

وأظهرت الدراسة أن 73 % لا يعرفون أن الدواء قد يكون متوافراً بأسماء مختلفة.