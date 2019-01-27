صحف سعودية: حمد بن جاسم في قلب فضيحة العمولات السرية

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الصحف أبرزت اتهام رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لكل من قطر وتركيا وجماعة الإخوان بمحاولة عرقلة الانتخابات الليبية المرتقبة، مشيرا إلى أنه لم يحسم موقفه من الترشح

أبرزت الصحف السعودية قضية الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثان، كما طالعتنا الصحف على أبرز التطورات في مناطق الصراع في الشرق الأوسط. صحيفة "الجزيرة" كشفت عن تأكيد محكمة بريطانية أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز. ونشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" وقائع محاكمة "باركليز"، وكشفت تورط رئيس الوزراء القطري الأسبق بطلب عمولة. وقال مدير في بنك باركليز للمحكمة: "إن رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري بالبنك".

وتحت عنوان "حمد بن جاسم في قلب فضيحة "العمولات السرية" بين بنك باركليز وقطر"، أوصحت صحيفة "الحياة" أن مداولات قضائية في بريطانيا بشأن فضيحة الفساد الشهيرة لـ«بنك باركليز» البريطاني والدور القطري فيها، كشفت أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثان طلب رسوما شخصية خلال مكالمة هاتفية

وتحت عنوان "حمد بن جاسم في قلب فضيحة "العمولات السرية" بين بنك باركليز وقطر"، أوصحت صحيفة "الحياة" أن مداولات قضائية في بريطانيا بشأن فضيحة الفساد الشهيرة لـ«بنك باركليز» البريطاني والدور القطري فيها، كشفت أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثان طلب رسوما شخصية خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008.

وقال مدير تنفيذي في "بنك باركليز" لمحكمة بريطانية، إن رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري في البنك. وأمام هيئة محلفين في اليوم الثالث من المحاكمة المنعقدة في لندن الخميس الماضي، اعترف كبار التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، بأن حصول حمد بن جاسم على رسوم يعد خطأ ونوعا من التحايل.

وأوضح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أن 4 متهمين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت جون فارلي، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال، مما يجنب "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية. وتحت عنوان "الإخوان وقطر وتركيا يعرقلون الانتخابات الليبية"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اتهم "قطر وتركيا وجماعة الإخوان" بمحاولة عرقلة الانتخابات الليبية المرتقبة. وأكد عقيلة صالح أنه لم يحسم موقفه من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية التي تسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجرائها خلال العام الحالي، معتبرا أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق إلا باستبدال جميع حكام البلاد.

وقال إن ليبيا مؤهلة لانتخاب رئيس من الشعب طبقا للإعلان الدستوري الموجود حاليا، مؤكدا رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات. وانتقد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. وفي افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "محتجون يقتحمون معسكرا تركيا في كردستان العراق"، عن اقتحام متظاهرين غاضبين معسكرا للقوات التركية في كردستان العراق، أمس، وأضرموا النار في دبابات ومدرعات. وأدت المواجهات إلى مقتل متظاهر وإصابة 10 آخرين واثنين من عناصر الاستخبارات التركية.

وأشارت "الحياة" إلى أن وزارة الدفاع التركية كتبت على "تويتر": "وقع هجوم على إحدى القواعد في شمال العراق جراء تحريض من منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، ولحقت أضرار جزئية بمركبات ومعدات خلال الهجوم". مضيفة "يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في ما يتعلق بالحادث"، من دون أن تذكر اسم القاعدة. وتحت عنوان "مجزرة حوثية استهدفت نازحين في حجة"، كشفت "الشرق الأوسط" عن ارتكاب الحوثيين أمس مجزرة استهدفت مخيما للنازحين من قريتي "بني الحداد وشليلة" شمال محافظة حجة الحدودية، مما أدى إلى مقتل 8 مدنيين وجرح 27 على الأقل، بحسب مصادر طبية وشهود.

وحسب المصادر فإن الجماعة الحوثية شنت قصفا عنيفا بصواريخ "كاتيوشا" على المخيم فجر أمس. بينما أفادت صحيفة "الوطن" أن الحكومة اليمنية حذرت من انهيار اتفاق ستوكهولم في الحديدة بسبب تمادي ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مؤكدة حرصها على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة، في بيان: "إن أسلوب ضبط النفس لن يستمر إلى ما لا نهاية إذا لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن إرسال المزيد من التعزيزات والتحشيد في محافظة الحديدة وبناء التحصينات والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار والاستفزازات اليومية من استهداف للمدنيين واستمرار الاعتقالات وشن الهجمات العسكرية على بعض مواقع قوات الشرعية".

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