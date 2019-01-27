«حراك الريف» يعود للواجهة.. ماذا يحدث في المغرب؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي من جديد عادت قضية حراك الريف تتصدر المشهد المغربي، بعد أشهر من الهدوء، على خلفية تطورات جديدة في القضية، والتي أشعلت محاكم المملكة لأشهر.

وأعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب (حكومية)، إصابة القائد الميداني "لحراك الريف" ناصر الزفزافي بالسجن؛ ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وقالت المندوبية، في بيان لها، إنه يوم السبت، طلب النزيل(ن.ز)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، ببعض الإسعافات بسبب ألم بإحدى رجليه على حد قوله. ولما همَّ الممرض بتقديمها له، رمى أرضًا بمستلزمات الإسعاف وتعمد إيذاء نفسه بضرب يده بطرف أحد المكاتب وبالحائط.

وأضاف البيان، أن المعتقل بعد فعله هذا طالب بحضور المدير والطبيب مدّعيًا أن الإسعافات المقدمة له غير كافية.

وقالت المندوبية، إن هذا النزيل قام بهذه السلوكيات التي وصفها البيان بـ"المخالفة للقانون بقصد خلق البلبلة والفوضى، إذ بمجرد أن أقدم على ذلك، رفض عدد من النزلاء المعتقلين على خلفية الأحداث ذاتها الدخول إلى زنازينهم.

ولفت البيان إلى أن إدارة المؤسسة تدخلت في حينه لفرض النظام، فأمرت بإخراج النزيل إلى المستشفى قصد تقديم العلاجات الضرورية له بسبب انتفاخ يده جرّاء الإصابة التي تعمد إلحاقها بنفسه، دون أن يحدد نوع الإصابة وحجمها.

وأوضح البيان، أن الإدارة قامت بإدخال النزلاء الآخرين إلى زنازينهم، في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق المخالفين لزجر سلوكاتهم الرامية إلى خلق الفوضى.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة الاسئنافية لقادة حراك الريف نوفمبر 2018.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أصدرت، في الـ 26 من يونيو 2018، أحكام سجن بحق عدد من قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين عام واحد و20 عامًا.

وفي ردّه على أسئلة الصحفيين حول إدانة قادة "حراك الريف" بأحكام سجنية وصفت بـ"القاسية"، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريحات سابقة، إن السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة بحيثيات الملف.

ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها، وفق المحتجين.

ونهاية أكتوبر الماضي، أعفى العاهل المغربي 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.

وخلال أغسطس الماضي، أصدر العاهل المغربي، أمرًا بالعفو عن 889 من المسجونين والمحكوم عليهم، بينهم أزيد من 100 معتقل على خلفية "حراك الريف" شمال البلاد.

يذكر أن التوتر بين الريف والحكومة المركزية ليس وليد اليوم، فالعلاقة بين الجانبين ظلت متوترة لعقود طويلة، كما أن الريف بالنسبة للنظام المغربي بمثابة بؤرة احتجاجات ازدادت في فبراير 2011 على خلفية انتفاضات الشعوب العربية (الربيع العربي)، أثمرت عن تخلى العاهل المغربي الملك محمد السادس عن بعض سلطاته المطلقة من خلال إصلاحات دستورية.

وفي تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" قال الناشط السياسي المغربي مصطفى بومليك، إن الاحتجاجات التي تضرب غالبية قرى الشمال هنا بالمغرب هي تعبير عن واقع اقتصادي مرير يعاني منه آلاف المغاربة، وللأسف الحكومة غير موجودة، حتى تعاملها مع المحتجين يؤكد تجاهل مطالب الحراك.

وأكد بومليك أن المشاكل الاقتصادية أبرز عوامل الاحتجاجات، وبالتالي يجب عدم تهميش الصوت المغربي، مضيفًا: التظاهرات مستمرة منذ فترة طويلة، تحديدًا منذ مقتل محسن فكري بائع السمك لنفسه قبل أشهر، وبالتالي أعتقد أن الصدام إذا ما استمر على ما هو عليه الآن سيزداد وقد يمتد لبعض المناطق المغربية الأخرى.

وتابع: "مطالب شباب الحراك، مطالب مشروعة، فهم يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين، مضيفًا أن احتجاجات الريف تتسم بالسلمية، على غرار الأشهر السبعة الماضية" بعد مقتل بائع السمك، ولكن الدولة تريد التصعيد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت الزفزافي وآخرين، منتصف يونيو من العام 2017، بتهمة "ارتكاب جنايات وجنح تمسّ السلامة الداخلية للدولة"، وهو ما زاد من وتيرة الاحتجاجات، وأدّى لصدامات بين المحتجّين ورجال الأمن استمرت لسنوات.