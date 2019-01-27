مقتل وإصابة 14 من الشرطة العراقية بتفجيرين شمال بغداد

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أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم /الأحد، مقتل 4 من عناصر الشرطة العراقية، وإصابة 10 آخرين في تفجيرين منفصلين شمال مدينة تكريت.

وذكر المركز- في بيان – أن هجومين إرهابيين منفصلين وقعا في محافظة صلاح الدين،بواسطة عبوتين ناسفتين بين مفرق الشرقاط وقرية المسيحلي، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد- في وقت سابق اليوم- بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء انفجار وقع جنوب الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

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