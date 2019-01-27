شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من بيت لحم ورام الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 9 مواطنين فلسطينيين من محافظتى بيت لحم ورام الله.
وذكر نادى الأسير- فى بيان اليوم- أنه تم اعتقال 6 مواطنين من بلدتى نعلين وترمسعيا بمحافظة رام الله بالإضافة إلى 3 مواطنين من مخيم الدهيشة فى محافظة بيت لحم.
واندلعت مواجهات اليوم بين عشرات الشباب وقوات الاحتلال الإسرائيلى على مدخل بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.
وأفادت مصادر فلسطينية بقيام قوات الاحتلال التى نصبت حاجزًا طيارًا على مدخل البلدة، بإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب هؤلاء الشباب، الذين تجمهروا بانتظار وصول جثمان شهيد المغير حمدى النعسان.
وكان موكب تشييع الشهيد النعسان قد انطلق صباحا من أمام مجمع فلسطينى الطبى بمدينة رام الله.
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