شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلع على خطة تطوير أكثر من 800 مدرسة حكومية وخاصة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء الإماراتى، وحاكم دبى، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، واطلع خلاله على منظومة المدرسة الإماراتية التى سيتم تطبيقها فى أكثر من 800 مدرسة حكومية وخاصة بالدولة.

وقال بن راشد :" ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء اطلعنا خلاله على منظومة المدرسة الإماراتية التى سيتم تطبيقها فى أكثر من 800 مدرسة حكومية وخاصة بالدولة، تتضمن المنظومة مسارات تعليمية متنوعة كالمسار العام والمتقدم ومسار النخبة ومسار التعليم المهنى والتقنى.. 5 مليار تم رصدها خلال 6 سنوات للتطوير".



حاكم دبى



محمد بن راشد

وتابع:" كما اعتمدنا اليوم ضمن الاجتماع القانون الاتحادى لرعاية كبار المواطنين الذى يضمن حقوقهم الصحية والعلاجية والتأهيلية والخدماتية التى توفرها لهم الدولة، واعتمدنا اليوم تعديلا فى قانون الوكالات التجارية يسمح لها بالتحول لشركات مساهمة عامة وخاصة العائلية منها".



محمد بن راشد يترأس مجلس الوزراء

واستمر :"واعتمدنا اليوم أيضا تأسيس وبناء أنظمة ربط المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجية .. واعتمدنا تشكيل لجنة للاستثمار الأجنبى المباشر للنظر فى طلبات الاستثمار بالقطاعات الحيوية وتسهيل تأسيسها".