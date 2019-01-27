شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا تدشن مبنى أكاديمية تدريب المعلمين.. وتتغزل فى الملك عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، مبنى أكاديمية تدريب المعلمين، مهنئة الجامعة الأردنية على هذا الصرح، قائلا :"سيكون لأهل العلم بوابة عبور تفتح لهم آفاقا جديدة في التعليم".

وقالت الملكة رانيا :"فرحتي اليوم كبيرة، يوم ندشن مبنى أكاديمية تدريب المعلمين ليكون لأهل العلم بوابة عبور تفتح لهم آفاقا جديدة في التعليم، مبارك للجامعة الأردنية هذا الصرح وما أضافته اليوم إلى ترسانتها العلمية بانضمام أكاديمية تدريب المعلمين إلى شقيقاتها من كليات الجامعة الأم التي نفاخر بها".



الملكة رانيا

وتابعت :"خلال العشرين عاما الماضية جلست مع آلاف المعلمات والمعلمين، رأيت في كل واحدة وواحد منهم أمل جيل بأكمله؛ وطموح أهالي ومستقبل شعب، لذلك، أنشأنا أكاديمية تدريب المعلمين، لا جهة أجدى بأن نضع مالنا ووقتنا وجهدنا فيها ممن يقف في مقدمة الفصل الدراسي، في المعلمة التي تقضي مع أبنائنا ثلث يومهم، في المعلم الذي ينهل منه أبناؤنا المبادئ والقيم كما سيتعلمون منه الرياضيات واللغة".



الملكة رانيا العبد الله

ووجهت الملكة رانيا، الشكر للملك عبد الله، عاهل الأردن :"أعلم أنك لا تنتظر أبدا كلمة شكر... ومع ذلك، مني ومن كل طالب وأب وأم ومعلم ومدير... شكرا سيدنا، بدون قلبك الواسع، الذي يجد فيه كل طفل مكانا،لم يكن لأكاديمية تدريب المعلمين أن تبصر النور، المحظوظون منا يجدون من يلهمهم ويدفعهم للمضي باتجاه هدفهم، وأنا محظوظة بأني وجدت ذلك الشخص... وهو الأقرب لي... ولي الشرف بأن أكون رفيقة دربه. سيدنا".