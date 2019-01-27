"السترات الصفراء" تظهر في إحدى دول الخليج وتنظم اعتصاما كبيرا

ونفذ موظفون في وزارة الكهرباء والماء بالكويت، اعتصاما داخل مبنى الوزارة للمطالبة بتحقيق عددٍ من المطالب والحقوق العمالية، أبرزها العودة لنظام الدوام القديم وإرجاع بدل العيار، وذلك وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.

ولفتت الصحيفة الكويتية، إلى المعتصمين، الذين ارتدوا "السترات الصفراء"، التي ترمز إلى الاعتصامات المطلبية التي انطلقت في فرنسا، وامتدت إلى بعض دول أوروبا مؤخرا.

وأعرب المعتصمون في الكويت، عن أملهم في أن يستجيب وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل لمطالبهم، في الوقت الذي أكدوا فيه على تنظيم مزيد من الاعتصامات في حال عدم الاستجابة لمطالب الموظفين.