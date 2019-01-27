رئيس حكومة كردستان العراق: موزانة 2019 الأفضل بالنسبة للإقليم

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قال البارزاني "نشكر حكومة بغداد لدفعها رواتب موظفي إقليم كردستان"، مبينا أن "كردستان قطعت مرحلة جيدة بتفاهماتها مع بغداد".



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وأضاف رئيس حكومة إقليم كردستان، "أتلمس نية جدية من عادل عبد المهدي لحل الخلافات مع أربيل"، مشيرا إلى أن "موازنة 2019 هي الأفضل بالنسبة للإقليم".

وتابع البارزاني، "لن نسمح بأن تكون كردستان مركزا للاعتداء على الدول الأخرى".

وكان النائب عن كتلة الحكمة علي البديري، أكد يوم الخميس 24 يناير / كانون الثاني 2019، أن إقليم كردستان "حصل على أكثر من حقوقه" في الموازنة المالية لعام 2019، مشيرا إلى أن حصة الإقليم من الموازنة بلغت أكثر من 20%.

فيما أكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، أمس السبت، أن إقليم كردستان حصل بموازنة 2019 على عشرة أضعاف ما حصل عليه بالموازنات السابقة، مشيرا إلى أن حصة الإقليم حاليا ستصل إلى عشرة تريليون دينار باستثناء القروض والهبات.