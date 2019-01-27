حزب سوداني جديد ينسحب من الحكومة... والوزير يرفض التنفيذ

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وقال نهار، إن الانسحاب يأتي بسبب "خروج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والضرب الباطش للمحتجين السلميين"، وذلك وفقا لموقع "النيلين.

بدوره، قال نجم الدين دريسه عضو المكتب القيادي للحزب، إن "المكتب القيادي لحزب الأمة الفدرالي دعا البشير إلى التنحي وتشكيل حكومة قومية".

وأضاف دريسه، أن حزبه قدم مبادرات لحل الأزمة في البلاد إلا أن جميع مبادراته "لم تجد آذانا صاغية".

في هذه الأثناء، رفض "وزير السياحة والثقافة عمر سليمان الاستقالة من منصبه، معلنا انشقاقه عن حزبه وانضمامه إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم".

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.