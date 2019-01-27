للمرة الأولى... مشاركة أديبات سعوديات في معرض القاهرة للكتاب (صور)

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شارك الشاعر والروائي صالح بن محمد السويد، صاحب دار "قلم الخيال" للنشر وكتابه "أسرار لم تطرق.. عام بين الرياضة والصحافة"، حيث قال عقب توقيع كتابه، إنها مناسبة طيبة جدا لتوقيع أحد أعماله بالجناح السعودي، وأثنى على تعاون الملحقية الثقافية بالقاهرة وعلى رأسها الدكتور خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي بسفارة الممكلة بالقاهرة.

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وأضاف "السويد"، أن الجناح السعودي له وهج ثقافي ويستضيف الأدباء والكتاب لعرض أعمالهم المختلفة، وأن التواجد السعودي في هذه التظاهرة وبهذا الحجم شيء مشرف.

واستضاف الجناح حفل توقيع كتاب "وطن الحب"، للشاعر والروائي السعودي سعد عبدالله الغريبي، الذي أعرب عن سعادته لوجوده بجناح المملكة، وأنه حريص بشكل دائم على زيارة الجناح.

ووقعت الكاتبة السعودية فهيمة الحسن كتابها الجديد "نور تبصر النور"، مؤكدة أن الجناح استطاع أن يقدم الثقافة السعودية بتنوعها.

© Photo / MOHAMMED HEMAIDA الشاعرة السعودية حياة حمد الدبيان

كما وقعت الكاتبة السعودية إلهام محمد بكر، كتابها الجديد "أحلام خادعة"، مؤكدة أن الثقافة والأدب السعودي في تقدم وازدهار مستمر كل عام، بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأن حضور المرأة السعودية في الإعلام والثقافة العربية أصبح محل اهتمام، لما تقدمه من إضافة للحياة الثقافية السعودية والعربية.

ووقعت الدكتورة نورة العيدان، روايتها الجديدة "بطن الحوي"، وأشاد الأدباء والشعراء بالجناح الذي يعد منارة ثقافية للمملكة داخل معرض الكتاب، وبجهود الملحق الثقافي الدكتور "النامي" وما قدمه لهم أثناء حفل التوقيع.

كما أقام الصالون الثقافي، أمسية شعرية للشاعرة السعودية حياة حمد الدبيان، ألقت فيها العديد من القصائد منها الوطنية والاجتماعية.

وخلال الأمسية، أكدت "الدبيان"، أن الشعر السعودي يعيش صحوة قوية ليس بالنسبة للرجل، بل أيضا بالنسبة للمرأة السعودية، لافتة إلى أن هناك حراك ثقافي تعيشه المرأة السعودية.

وأشارت إلى أن جناح المملكة جاء مشرفا، واستطاع أن يقدم الثقافة السعودية بالشكل الذي يليق بالتطور الكبير الذي تعيشه السعودية في شتى المجالات.

كما أشادت بالمشاركة القوية للجناح السعودي في معرض دولي بحجم معرض القاهرة الدولي، لافتة إلى أن الكاتب والكتاب السعودي أصبح يتمتع بسمعة قوية في جميع المحافل الثقافية الدولية، موضحة أن دور النشر السعودية المشاركة في معرض الكتاب هذا العام جسدت بصدق ثقافة وتراث المملكة وقدمته بشكل لائق لجمهور معرض القاهرة للكتاب.