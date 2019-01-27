إعلامي حربي بارز بين ضحايا الاعتداء الإرهابي على القوات العراقية (صورة)

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن الإعلامي الحربي، منهل الجبوري، قتل إثر الانفجار الذي وقع بواسطة عبوة ناسفة، في قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد.
وأضاف المصدر، أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق "المسيحلي"، والشرقاط، مستهدفة منتسبين من الأجهزة الأمنية، ما أسفر عن مقتل 3 ثلاثة منهم، وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة جدا.
وأعلن الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلتنا، اليوم، أن اعتداءين إرهابيين، منفصلين في محافظة صلاح الدين، شمال البلاد، بواسطة عبوتين ناسفتين بين مفرق الشرقاط وقرية المسيحلي، أسفرا عن مقتل 4 أشخاص.
وأضاف المركز، وأصيب 10 آخرين إثر الاعتدائين، من بينهم منتسبين في الأجهزة الأمنية.
وكان العراق، قد تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.
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