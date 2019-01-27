القوات التركية تحيّد مجموعة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" شمالي سوريا

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أعزاز/ عمر قوباران، أشرف موسى/ الخليج 365

حيدت القوات المسلحة التركية، مجموعة من مسلحي منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية، شمالي سوريا، في قصف مدفعي.

وأضاف مراسل الخليج 365، أن القصف المدفعي أعقب اشتباكات شهدتها المنطقة الواقعة على خط أعزاز - مارع شمالي سوريا الليلة الماضية.

وأشار المراسل أن الاشتباكات وقعت بين الجيش السوري الحر ومسلحي منظمة "بي كا كا/ ي ب ك"، وأدت لاستشهاد واحد من عناصر السوري الحر وإصابة 3 آخرين.

وعقب الاشتباكات، دكّت المدفعية التركية في منطقة درع الفرات، مواقع المنظمة الإرهابية على خط أعزاز – مارع.

ونقل المراسل أن القصف المدفعي أدى إلى تحييد العديد من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك"، دون ذكر عدد محدد.