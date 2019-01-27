السيسي والبشير يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق حول سد النهضة قريبا

القاهرة/ الخليج 365-

أكد الرئيسان المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد، "أهمية التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب وقت".

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، عقب ختام مباحثات الرئيسين بالقصر الرئاسي شرقي القاهرة.

وفي وقت سابق اليوم، عقد السيسي والبشير جلسة مباحثات بقصر الاتحادية، عقب وقت قصير من وصول البشير القاهرة في زيارة خارجية تعد الثانية خلال أسبوع وتستغرق يوما واحدا.

ورغم تواصل اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء سد النهضة، بين وقت وآخر إلا أنه لم يتم الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

#يتبع