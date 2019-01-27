هيئة_المهندسين تحذر مرتكبي هذه المخالفات من السجن وغرامة تصل لمليون ريال

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت الهيئة السعودية للمهندسين من ارتكاب عدد من المخالفات التي يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى مليون ريال.

وأوضحت الهيئة أن تلك العقوبات تتمثل في: تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، الإيهام دعائياً أو إعلانياً بأحقية مزاولة المهنة، انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية.

وأبانت أن نظام مزاولة المهن الهندسية ينص على معاقبة مرتكبي المخالفات المذكورة بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في يناير 2017 نظام مزاولة المهنة الهندسية الجديد، ومنح المهندسين غير المسجلين بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ بدء العمل به، كما سمح للهيئة السعودية للمهندسين تمديد هذه المدة.