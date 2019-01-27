شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة كبيرة لمصانع خمور ومسكرات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بالتعاون مع شرطة المنطقة، من إتلاف عدة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء بمدينة الرياض.
المصانع كان يديرها مجموعة من العمالة الوافدة، (١٢ رجلاً و٦ نساء) ويقيمون بصورة غير نظامية.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن مواقع المصانع المذكورة وتمت إحالته للمراكز حسب الاختصاص المكاني ، وقامت بالتنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطها.
وأضاف “السبر” أنه وجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج بلغت 64 ألف لتر تم إتلافها.
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