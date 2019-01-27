أبو الغيط والمبعوث الأممي الجديد يناقشان التطورات الأخيرة للأزمة السورية

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأحد، بأن اللقاء شهد تبادلا موسعا لوجهات النظر حول أخر تطورات الأزمة السورية.

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واستعرض الأمين العام أهم عناصر موقف الجامعة العربية تجاه الأزمة، من واقع القرارات الصادرة عنها منذ عام 2011 ، والاتصالات التي جرت مؤخرا في هذا الصدد بين الدول الأعضاء، مع تجديد التأكيد على محورية دور الجامعة في التعامل مع الأزمة باعتبار أنها تتعلق أولا وأخيرا بدولة عربية.

وزاد البيان الصحفي من التأكيد أيضا على أهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة يلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب السوري، ويحفظ لسوريا وحدتها الإقليمية، ويكفل التعامل بشكل متكامل مع المأساة الإنسانية التي عانى منها الملايين من أبناء الشعب السوري، على مدى قرابة الثماني سنوات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط حرص على أن يشدد أيضا على أهمية العمل على وقف التدخلات الدولية والإقليمية، التي تلقي بتبعات وتداعيات سلبية على مسار تسويتها، أخذا في الاعتبار أن هذه التدخلات لعبت دورا رئيسيا في إطالة أمد الأزمة، مع الإشارة إلى ضرورة الاستمرار في ذات الوقت، في العمل على اجتثاث خطر الإرهاب في سوريا من جذوره بما يضمن القضاء عليه، بشكل كامل.

من ناحية أخرى، أشار السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن المبعوث الأممي عرض بدوره لأهم نتائج الاتصالات الأولية التي أجراها مع الأطراف المعنية بالأزمة، منذ تولى مؤخرا مهام منصبه، مؤكدا حرصه على قيام تواصل دائم في هذا الإطار مع الأمين العام للاستماع إلى رؤيته في هذا الصدد، وبما يكفل التعرف على أبعاد الموقف العربي وتطوراته.