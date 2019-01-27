هجوم مسلح يستهدف نقطة عسكرية في حضرموت شرقي اليمن

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين شنوا هجوما على نقطة القارة في مدينة شبام، اندلعت على إثره اشتباكات، ولم يشر المصدر إلى وقوع ضحايا جراء الهجوم.

في الأثناء، فجرت وحدة متخصصة من الجيش اليمني عبوة ناسفة وضعت في كيس على الطريق العام وسط مدينة شبام وإلى جواره راية تنظيم "القاعدة".