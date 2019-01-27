"العلاوة السنوية" في 2019 تثير جدلا واسعا بين السعوديين

وتم يوم أمس السبت، إيداع العلاوة السنوية في حسابات عدد كبير من العاملين في وزارة التعليم السعودي، وأكد العاملين في التعليم أن ما تم إيداعه في حساباتهم هو فقط 6 أيام من المبلغ الخاص بالعلاوة السنوية، والتي من المفترض أن يتم إيداعها في الحسابات الخاصة بالعاملين كاملة مع الرواتب الخاصة بهم.

وتصدر هاشتاغ "#العلاوة_السنوية" قائمة أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر" في السعودية، اليوم الأحد.

ولكن أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم السعودي، مبارك العصيمي، أن رواتب الموظفين العاملين في الوزارة، والتي نزلت على حسابهم اليوم الأحد الموافق 21-5-1440، هي رواتب شهر ربيع الآخر.

وأضاف العصيمي أن حساب العلاوة السنوية لعام 2019، يبدأ حسابه من أول يناير/كانون الثاني الجاري، والذي يوافق 25-4-1440، وبالتالي فقد تم صرف 6 أيام استحقاق فقط من العلاوة مضافة إلى الراتب.

يذكر أن الخدمة المدنية أكدت أن الجانب التنفيذي الخاص بتاريخ حساب وصرف العلاوات والرواتب ليست من اختصاص الوزارة لأنها أمور مالية، ويتم صرفها بشكل مباشر من الجهات الحكومية المختصة، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية.

وتعتبر العلاوة السنوية هي نسبة زيادة يتم إضافتها كل عام إلى رواتب العاملين في القطاع العام، ويتم تحديدها تبعا لمرتباتهم ودرجاتهم، بحيث يزيد راتب الموظف كل عام زيادة ثابتة حتى يتقاعد من العمل.