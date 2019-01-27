القوات الجوية المصرية تقتل "قياديين إرهابيين" في شمال سيناء

وذكر المتحدث العسكري، على "فيسبوك"، أنه "في إطار جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة بشأن تجمع للعناصر الإرهابية في إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء قامت القوات الجوية بتنفيذ طلعة جوية مركزة لاستهداف البؤرة الإرهابية".

وأضاف "بمتابعة نتائج القصف الجوي أسفر عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بينهم (2) من القيادات الرئيسية للتنظيم الإرهابي بشمال سيناء".

وتابع "وتواصل القوات المسلحة جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين جهود أجهزة الدولة والقوات المسلحة في تنمية و تطوير شبه جزيرة سيناء".