انسحاب حزب الأمة الفيدرالي من الحكومة السودانية

الخرطوم / الخليج 365 أعلن حزب الأمة الفيدرالي، الأحد، انسحابه من الحكومة السودانية في المناصب التنفيذية والتشريعية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الحزب، أحمد بابكر نهار، وفق مراسل الخليج 365. وقال نهار إن الإنسحاب يأتي بسبب "خروج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والضرب الباطش للمحتجين السلميين".



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