بارزاني: غير مقبول أبدا استخدام أراضينا للهجوم على الدول الجارة

أربيل(العراق)/عارف يوسف/الخليج 365

قال رئيس حكومة إقليم شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، الأحد، إنه "من غير المقبول أبدا استخدام أراضي الإقليم للهجوم على دول الجوار".

والسبت، قالت وزارة الدفاع التركية إن قاعدة عسكرية تابعة لها شمالي العراق، تعرضت لاعتداء بتحريض من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، أسفر عن أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية.

وفي مؤتمر صحفي من أربيل، تابعته الخليج 365، شدّد بارزاني على أن "سياسة الإقليم مبنية على السلم والتوافق مع الدول المحيطة بنا، ومن غير المقبول أبدا استخدام أراضينا للهجوم على الدول الجارة".

وأضاف "نحن مع التظاهر السلمي لمواطني الإقليم، لكن أن تتحول التظاهرة إلى أعمال شغب، لن نقبلها أبدا".

واعتبر أن "ما حدث في تظاهرة منطقة شيلادزي (تابعة لمحافظة دهوك) مثال ذلك".

وأشار بارزاني إلى تشكيل "لجنة خاصة للتحقيق والمتابعة لمعرفة ملابسات ما حدث ومن يقف خلفها".