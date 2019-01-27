البشير يصل القاهرة في ثاني زيارة خارجية خلال أسبوع

القاهرة / الخليج 365

وصل الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، إلى القاهرة في زيارة لمصر تستغرق يوما واحدا، في ثاني زيارة خارجية له خلال أسبوع، وسط احتجاجات ببلاده.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي البشير، بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، وفق المصدر ذاته أن الزيارة "تأتي في إطار الحرص على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية والتشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقال سفير الخرطوم بالقاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، في تصريحات للأناضول أمس إن البشير سيقوم بزيارة للقاهرة الأحد تستغرق يوما واحدا، يعقد خلالها قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار"خصوصية العلاقات السودانية المصرية".

ولفت عبد الحليم أن المباحثات ستشمل أوضاع القارة الإفريقية وتطورات المنطقة العربية خاصة سوريا وليبيا واليمن.

كما أكدت الرئاسة السودانية، مساء أمس السبت، في بيان، أن "الزيارة تستغرق يوما واحدا (..) وتشمل مباحثات مع السيسي، حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وتعد الزيارة الخارجية الثانية للبشير منذ اندلاع احتجاجات بالسودان منددة بالأوضاع الاقتصادية ومطالبة برحيله، في 19 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، بعد أيام من زيارة قطر.