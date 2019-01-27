صحيفة الخليج الالكترونية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية وتعيين 101 قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية (84) قاضياً، وتعيين (17) قاضياً. وقال معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين؛ يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ــ أيده الله ــ بمرفق القضاء، سائلاً المولى – عز وجل – أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله -عز وجل- وسُنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

كانت هذه تفاصيل خبر #أمر_ملكي بترقية وتعيين 101 قاضٍ في #وزارة_العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.