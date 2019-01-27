مكة_المكرمة.. إصابة 3أشخاص وإخلاء 63 إثر حريق عمارة سكنية

صحيفة الخليج الالكترونية

أخلت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمةً 63 مقيماً من جنسية عربية إثر حريق عمارة سكنية بالعاصمة المقدسة.

وورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي التيسير وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مجموعة مخلفات بداخل منور عمارة مكونة من خمسة أدوار وملحق، وتم إخلاء ساكني العمارة احترازيا عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة المنبعثة والمقدر عددهم ب ( 63) شخص من جنسيات عربية، وجرى إخماد الحالة والسيطرة على الحريق.

ونجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من ساكني العمارة جرى نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية ونبه المتحدث الرسمي كافة الاخوة المواطنين والمقيمين إلى أهمية ملاحظة الأخذ بأسباب السلامة والوقاية من مسببات الحوادث خاصة المواد القابلة للاشتعال في المواقع السكنية.