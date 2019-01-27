شكرا لقرائتكم خبر عن «واتسآب» تطرح مميزات جديدة لنسخة الـ «Business» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أتاحت خدمة التراسل الفوري “واتس آب” مجموعة من الميزات الجديدة لخدمتها للأعمال “WhatsApp Business”، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطلاق التطبيق، والتي من المنتظر أن تصل إلى كل من إصدار سطح المكتب والويب.

ووفقاً لما نشرته “واتس آب” على المدونة الرسمية لها، فإن مستخدمي واتس آب للأعمال سيتمكنون الآن من استخدام ميزة الردود السريعة، وميزة التصفية والتصنيفات لقائمة الدردشة، كذلك كشفت عن بعض الأرقام المهمة عن استخدام التطبيق، بما في ذلك زيادة بنحو 3 ملايين عن شهر أبريل من العام الماضي، ليصل عدد مستخدمي التطبيق إلى 5 ملايين مستخدم.

وفيما يخص ميزة “الردود السريعة”، فهي عبارة عن رسائل محددة مسبقاً يمكن استخدامها للإجابة عن الأسئلة الشائعة، وهنا يمكن للشركات فقط الضغط على زر “/” من لوحة المفاتيح لتحديد رد سريع وإرساله إلى المستهلك.

أما ميزة “التصنيفات” فهي تسمح لمستخدمي واتس آب للأعمال على تنظيم الدردشات وجهات الاتصال بحيث يمكن العثور عليها بسهولة لاحقاً، وأخيراً فتتيح ميزة “التصفية” فرز الدردشات استناداً إلى الرسائل أو المجموعات أو القوائم غير المقروءة، مع ملاحظة أن واتس آب للأعمال متوفر للمستخدمين على سطح المكتب لكل من ويندوز وماك.