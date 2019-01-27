الجيش المصري يعلن القضاء على 2 من القيادات الرئيسية للعناصر الإرهابية بشمال سيناء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أليات تابعة للجيش المصري في سيناء

أعلن الجيش المصري اليوم الأحد القضاء على اثنين من القيادات الرئيسية للعناصر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعى، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه :"فى إطار جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة بشأن تجمع للعناصر الإرهابية في إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء، قامت القوات الجوية بتنفيذ طلعة جوية مركزة لاستهداف البؤرة الإرهابية، وبمتابعة نتائج القصف الجوي، تبين أنه أسفر عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية، بينهم اثنان من القيادات الرئيسية لـ/التنظيم الإرهابي/ بشمال سيناء".

كان الجيش المصري أطلق في شباط/فبراير الماضي العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، بالمشاركة مع قوات الأمن، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وتم إطلاق العملية العسكرية الموسعة بناء على تكليف صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية تشرين ثان/نوفمبر من عام 2017 للجيش والشرطة بـ"استخدام كل القوة الغاشمة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره".

وجاء التكليف بعد أيام من هجوم يُصنَّف على أنه الأكبر من حيث أعداد الضحايا، شنه مسلحون يُعتقد على نطاق واسع أنهم ينتمون لتنظيم داعش، وأسفر عن سقوط 311 قتيلا وإصابة العشرات خلال أداء صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد بشمال سيناء.