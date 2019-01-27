انت الان تتابع إسرائيل تجبر عائلة مقدسية على هدم غرفتين من منزلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا - صورة أرشيفية

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، المواطن المقدسي محمد سمير العباسي، على هدم غرفتين من منزله ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بدعوى البناء من دون ترخيص، وأوضح العباسي، في تصريح له، اليوم السبت، أنه اضطر لهدم غرفتين من منزله "غرفة نوم وغرفة معيشة"، مساحتهما نحو 50 مترا مربعا، تم تشييدهما منذ حوالي عامين ونصف العام، من البلاليت (الصاج المقوى)، مشيرا إلى أن بلدية الاحتلال أصدرت قرارا بالهدم الذاتي للغرفتين، وإلا ستقوم البلدية بتنفيذ القرار وتحمُّل نفقة بدل الهدم.

يذكر أن بلدية الاحتلال أجبرت الأسبوع الماضي المواطن جميل مسالمة على هدم منزله في سلوان بيده، بحجة البناء من دون ترخيص. وتؤكد جهات فلسطينية رسمية أن السلطات الإسرائيلية تنفذ منذ سنوات مخططا لتهويد المدينة وإفراغها من سكانها الأصليين الفلسطينيين. وترفض بلدية الاحتلال منح تراخيص البناء للمواطنين الفلسطينيين