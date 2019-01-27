انت الان تتابع سوريا ترد على تصريح أردوغان بشأن اتفاق أضنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس السوري بشار الأسد

أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أول من أمس الجمعة، وتأكيده على أن اتفاق أضنة بين أنقرة ودمشق الموقع عام 1998 لا يزال قائما، جدلا بين الجانبين، إذ ترى دمشق أنه ذريعة تستند عليها تركيا في عملياتها داخل أراضيها، وردت دمشق عبر مصدر بوزارة الخارجية، قائلة: "بعد ما يتم تداوله حول اتفاق التعاون المشترك بين تركيا وسوريا أو ما يعرف باتفاق أضنة وبعد التصريحات المتكررة وغير المسؤولة من النظام التركي حول النوايا العدوانية التركية في سوريا، تؤكد أنها ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين".

وتابع المصدر: "إلا أن النظام التركي ومنذ عام 2011 كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق عبر دعم الإرهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره إلى سوريا، أو عبر احتلال أراض سورية من خلال المنظمات الإرهابية التابعة له أو عبر القوات المسلحة العسكرية التركية بشكل مباشر"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية. اقرأ