انت الان تتابع قتيلان ومصابون وأسرى في اقتحام «معسكر تركي» بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قُتل محتجّان وأصيب أكثر من 10 آخرين، ممن اقتحموا معسكرا تابعا للجيش التركي شرق محافظة دهوك بالعراق، فيما أُصيب اثنان من الجنود الأتراك. وذكر موقع "إن آر تي" الكردي، أن عددا من المحتجين الغاضبين اقتحموا مقرا عسكريا تركيا في ناحية شيلادزى، وأضرموا النار في عدد من الأسلحة والعتاد العسكري.. وبادرت القوات التركية بإطلاق النار العشوائي صوب المحتجين، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين منهم، وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح مختلفة"، مشيرا إلى أن اثنين من مسؤولي المخابرات التركية أصيبا بجروح، فيما وقع عدد من الجنود الأتراك أسرى في أيدي المحتجين".

ووفقا لـ"إن آر تي"، فإن المحتجين "توجهوا إلى المقر العسكري التركي للتنديد بالقصف الأخير على مناطق حدودية، ثم اقتحموا المعسكر وأضرموا النار في بعض الآليات العسكرية واستولوا على عدد آخر من الآليات ضمنها دبابة".من جانبها، نقلت وكالة "سبوتنيك"، عن مصدر أمني عراقي اليوم السبت، إن "قوات البيشمركة الكردية