انت الان تتابع «لأول مرة».. العبادي يُقر بالتدخل الإيراني في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أقر رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، اليوم السبت، بوجود نفوذ إيراني في العراق، وانتقد تدخل بعض الفصائل المسلحة في تشكيل الحكومات واختيار النخب الحاكمة، معتبرًا أن هذا الأمر يثير الحزن، جاء ذلك خلال برنامج «قصارى القول»، الذي تعرضه قناة «RT الروسية» والذي قال فيه، إن «هناك نفوذا في العراق لعدة دول، مؤكدا رفضه عمل أجهزة بعض الدول إن كانت من الولايات المتحدة أو إيران أو السعودية في التأثير على تشكيل الحكومات في بلاده»، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.
وأضاف العبادي أن التدخل الخارجي في الحياة السياسية في العراق جاء نتيجة الضعف والصراع الداخلي، وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، داعيا إلى وحدة وطنية ليست ضد دول الجوار بل للتعاون من أجل المصالح الداخلية، محذرا من أن يكون للقوى العراقية المسلحة رأي وقرار سياسي تنحاز به لصالح جهة سياسية ضد أخرى. وأكد
وأضاف العبادي أن التدخل الخارجي في الحياة السياسية في العراق جاء نتيجة الضعف والصراع الداخلي، وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، داعيا إلى وحدة وطنية ليست ضد دول الجوار بل للتعاون من أجل المصالح الداخلية، محذرا من أن يكون للقوى العراقية المسلحة رأي وقرار سياسي تنحاز به لصالح جهة سياسية ضد أخرى.
وأكد رئيس الوزراء العراقي السابق، أن ذلك سيؤدي إلى صراع بين تلك القوى «من أجل مصالحها ضد مصالح المواطن»، قائلًا: «أي مسؤولية أمنية داخل البلد هي من صلاحيات السلطة المدنية، هؤلاء -في إشارة إلى فصائل الحشد الشعبي- لا يجوز أن يتدخلوا في تنصيب الوزارات، فهذا خطر على البلد، لا نريد أن تسيطر على هذا البلد جماعات مسلحة متناحرة تفتش عن مصالحها السياسية فقط ضد مصالح المواطن».
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