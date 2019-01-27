انت الان تتابع «لأول مرة».. العبادي يُقر بالتدخل الإيراني في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أقر رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، اليوم السبت، بوجود نفوذ إيراني في العراق، وانتقد تدخل بعض الفصائل المسلحة في تشكيل الحكومات واختيار النخب الحاكمة، معتبرًا أن هذا الأمر يثير الحزن، جاء ذلك خلال برنامج «قصارى القول»، الذي تعرضه قناة «RT الروسية» والذي قال فيه، إن «هناك نفوذا في العراق لعدة دول، مؤكدا رفضه عمل أجهزة بعض الدول إن كانت من الولايات المتحدة أو إيران أو السعودية في التأثير على تشكيل الحكومات في بلاده»، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.

وأضاف العبادي أن التدخل الخارجي في الحياة السياسية في العراق جاء نتيجة الضعف والصراع الداخلي، وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، داعيا إلى وحدة وطنية ليست ضد دول الجوار بل للتعاون من أجل المصالح الداخلية، محذرا من أن يكون للقوى العراقية المسلحة رأي وقرار سياسي تنحاز به لصالح جهة سياسية ضد أخرى. وأكد