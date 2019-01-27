محمد بن راشد: الإمارات تمتلك مقومات صناعة سياحية ذات مستوى عالمي

اسماء السيد - دبي: رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزوار الإمارات والأفواج السياحية التي تزورها من جميع دول العالم.

وأعرب عن سعادته باستقبال دبي للأفواج من مختلف الجنسيات والأعراق والبلدان ما يؤكد "انفتاح شعبنا على الثقافات الآخرى وتغليب العلاقات الإنسانية وتمتينها بين الشعوب".

وقال في هذا السياق: "نحن في دولة الإمارات قيادة و حكومة و شعبا نؤمن بمفهوم الإنسانية كمفهوم أرقى وأشمل من جميع المفاهيم الآخرى السائدة في عصرنا".

ووجه الشيخ محمد بن راشد الجهات والمسؤولين في القطاعين العام والخاص بأن "يعملوا ويتعاونوا فيما بينهم من أجل الإرتقاء بقطاع السياحة الوطنية في بلادنا و تطويره ومضاعفة الاستثمار فيه نظرا لما لهذا القطاع من أهمية قصوى ودور حيوي في تعزيز اقتصادنا الوطني وتنويع مداخيله وزيادة موارده".

وأضاف أن "مقومات صناعة سياحية ذات مستوى عالمي ومتنوع متوفرة لدينا أكان لجهة البنية التحتية أم تنوع الطبيعة الخلابة من شواطئ رملية وصحراء وجبال وأفلاج ومحميات وغيرها ناهيك عن الأمان وكرم الضيافة العربية التي يتميز بها شعبنا والتي تعكس قيمنا وعاداتنا العربية الأصيلة".

وأشار إلى أن السياحة ثقافة وهي من أهم عناصر جذب السياح و الزوار والمستثمرين .. معتبرا أن "خلق بيئة سياحية حاضنة لجميع الثقافات و الأعراف في دولتنا يشكل واحة للتلاقي و التعارف و المحبة بين هذه الأعراق من جهة و شعبنا المضياف من جهة ثانية".