دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع G.Skill تطلق ذاكرة DDR4 سعة 64 جيجا بايت رام بسرعة تصل إلى 4266 ميجا هيرتز ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت G.Skill عن إصداراها الجديد من ذاكرة DDR4 التي تأتي بسعة 64 جيجا بايت رام، وتصل إلى سرعة 4266 ميجا هيرتز، حيث من المقرر أن تتوفر في نموذجين هما Trident Z RGB وTrident Z Royal.

أحدث إصدار لشركة G.Skill من ذاكرة DDR4 التي تأتي بسعة 64 جيجا بايت رام أو 8 في 8 جيجا بايت، والتي تصل إلى سرعة تشغيل 4266 ميجا هيرتز، حيث من المقرر أن تتوفر في سلسة Trident Z RGB وTrident Z Royal.

شركة G.Skill لم تكشف عن جهد التشغيل للذاكرة الجديدة عند الإعلان الرسمي إلا أن بعض الصور التي تكشف عن تفاصيل الذاكرة كشفت عن جهد 1.4V في Trident Z Royal من ذاكرة DDR4-4266 بسعة 64 جيجا بايت في لوحة أم Prime-X299 Deluxe II من Asus، مع رقاقة معالج Core i9-9820X من معالجات Skylake ب 10 من الأنوية من إنتل.

أيضاً تتوافق كلاً من ذاكرة Trident Z RGB وTrident Z Royal مع ملفات Intel XMP 2.0 لدعم إعدادات سريعة، كما أنها تقدم بضمان مدى الحياة لفترة محدودة، أيضاً لم تكشف G.Skill عن تسعير الذاكرة في الوقت الحالي، إلا أنها ستتوفر عالمياً في شهر مارس.

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هذا الموضوع G.Skill تطلق ذاكرة DDR4 سعة 64 جيجا بايت رام بسرعة تصل إلى 4266 ميجا هيرتز ظهر على التقنية بلا حدود.