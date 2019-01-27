دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي في هذا اليوم: أول اتصال هاتفي عبر القارة الإمريكية جرى قبل 104 سنوات

في 25 كانون الثاني عام 1915 تم إجراء أول اتصال هاتفي عبر قارة أميركا الشمالية حيث جرى الإتصال بين نيويورك شرق الولايات المتحدة وسان فرانسيسكو غربها.

© alqiyady في هذا اليوم: أول اتصال هاتفي عبر القارة الإمريكية جرى قبل 104 سنوات

في ذلك اليوم اجرى الكسندر غراهام بيل من نيويورك إتصالا مع توماس واتسون في سان فرانسيسكو كما شارك الرئيس الامريكي أنذاك وودرو ويلسون ورؤساء البلديات في المدينتين أيضا في المكالمة.

وكان الخط يتألف من دائرتين معدنيتين؛ باستخدام 2,500 طن من السلك النحاسي المسحوب، 130,000 عمود، وعدد لا حصر له من ملفات التحميل، وثلاث مكررات أنبوب مفرغ على طول الخط ساهمت في رفع الاشارة، وكان ذلك أطول خط هاتف في العالم.

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وجاء اكتشاف بيل للهاتف مصادفة في أثناء إجرائه ومساعده توماس واتسن تجارب على جهاز تلغراف تجريبي، فصمم مرسلاً ومستقبلاً نجح في تشغيله في العاشر من آذار عام 1876، وكانت كلمات أول نقل هاتفي في العالم نداء بل لمساعده: "واتسون هلم الي" فسمعه عبر الجهاز وهو في غرفة أخرى.

يشار إلى أن بيل (1847 – 1922) هو مخترع سكوتلاندي المولد، ينسب إليه تسجيل أول براءة لاختراع الهاتف الأرضي أو التليفون، وقد كان وراء إنشاء شركة التليفون والتلغراف الأمريكية المعروفة باسم AT&T.

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