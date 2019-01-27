شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 من رجال الشرطة فى انفجار قنبلتين بشمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة ومصادر طبية إن أربعة على الأقل من رجال الشرطة قُتلوا وأصيب 11 فى انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق استهدفتا قوافل للشرطة فى هجومين منفصلين بشمال العراق اليوم الأحد.

وقال قائد شرطة بلدة الشرقاط العقيد مجيد الغتران إن اثنين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية عندما انفجرت قنبلة فى حافلة تقل رجال شرطة كانوا فى طريقهم للعمل قرب البلدة. وأضاف أن قنبلة أخرى انفجرت فى مجموعة من رجال الشرطة كانوا فى طريقهم لموقع الانفجار الأول مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها بعد. ونفذ متشددون من تنظيم داعش الإرهابى هجمات فى المنطقة منذ هزيمتهم عسكريا فى العراق فى ديسمبر عام 2017.