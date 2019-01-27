إيرادات"بي كا كا"الإرهابية من المخدرات 1.5 مليار دولار سنويا

أنطاليا / خديجة أوزدمير/ الخليج 365

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن عائدات منظمة "بي كا كا" الإرهابية من تجارة المخدرات؛ تبلغ 1.5 مليار دولار سنويًا.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع تقييمي لمكافحة المخدرات في المناطق السياحية، جرى تنظيمه اليوم الأحد في منطقة "سريك" بمدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط.

وأضاف وزير الداخلية التركي أن "بي كا كا" هي منظمة إرهابية تتاجر بالمخدرات والبشر والولايات المتحدة أقرت بذلك في تقاريرها الرسمية.

وأشار أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 28 دولة، ضبطت خلال عام 2016 فقط ما مجموعه 4.27 طنا من الهيروين، في حين أن الكمية التي ضبطتها تركيا وحدها عام 2017 بلغت 15 طنًا، و17.9 طنًا عام 2018.

وفي معرض إشارته إلى نشاط "بي كا كا" في تجارة المخدرات، قال صويلو إن عائدات المنظمة من تجارة المخدرات؛ تبلغ 1.5 مليار دولار سنويًا، وأن هذا سبب أساسي لكي لا يقول أحد إن "بي كا كا" تمثل عرقية ما أو شيء من هذا القبيل.