إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أصيب فلسطيني بجراح والعشرات بحالات اختناق، الأحد، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسعفون ميدانيون، للأناضول، إن فلسطينيا أصيب بالرصاص المطاطي في القدم، والعشرات بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على مدخل بلدة "ترمسعيا"، تم معالجتهم ميدانيا.

وذكر شهود عيان للأناضول، إن مواجهات اندلعت على مدخل بلدة ترمسعيا، بين عشرات الشبان، وقوة إسرائيلية نصبت حاجزا عسكريا على مدخل البلدة، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بدورهم رشق الشبان القوات بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات مطاطية، وفق الشهود.

وقال الشهود، إن الجيش اعتقل مواطنين، خلال تلك المواجهات، دون إعطاء تفاصيل عنهما.

وأشار مصور الخليج 365، إلى أن الجيش الإسرائيلي نصب عددا من الحواجز العسكرية منذ صباح اليوم، على الطرقات المؤدية لبلدة " المغيّر" التي شهدت أمس هجوما للمستوطنين أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين بينهم بحالة حرجة.

ولفت إلى أن الجيش أعاق حركة المواطنين على مدخل بلدة ترمسعيا المجاورة لبلدة "المغيّر"، ومنعهم من رفع الأعلام الفلسطينية، وصور الشهيد طالب النعسان "38عاما"، والذي استشهد أمس في بلدة "المغيّر".

ويشيع الفلسطينيون في وقت لاحق اليوم جثمان "النعسان" لمثواه الأخير.