"الديمقراطي الكردستاني"يطالب بإنهاء وجود"بي كا كا"شمالي العراق

أربيل(العراق)/ عارف يوسف / الخليج 365

طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، بإنهاء الوجود غير الشرعي لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي على أراضي إقليم شمال العراق.

وقالت رئيسة كتلة الحزب، فيان صبري في بيان اطلعت عليه الخليج 365، "نستنكر ما يجري من أحداث في قضاء العمادية وبالأخص في منطقة شيلادزي وديرلوك التابعة لمحافظة دهوك بسبب وجود "بي كا كا" غير الشرعي".

والسبت، قالت وزارة الدفاع التركية إن قاعدة عسكرية تابعة لها شمالي العراق، تعرضت لاعتداء بتحريض من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، أسفر عن أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية.

وأضافت صبري أن التنظيم الإرهابي استولى على قرى عديدة في أراضي الإقليم، كما اختطف في الآونة الأخيرة اثنان من أهالي المنطقة.

وبيّنت أن وجود التنظيم يؤدي إلى مشاكل للقرى والمنطقة من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للأهالي.

وأوضحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي أن التنظيم استغل المظاهرات السلمية لأهالي المنطقة التي كانت مجازة من قبل حكومة الإقليم "ليصب الزيت على النار" مرة أخرى.

وطالبت صبري بإنهاء وجود تنظيم بي كا كا على أراضي الإقليم وإبعاده عن الصراع لأن مواطنيه هم الضحية، حسب تعبيرها.

وأفادت حكومة إقليم شمال العراق، السبت أنها تجري تحقيقا في ملابسات الاعتداء على قاعدة عسكرية تركية بمحافظة دهوك، للكشف عن المحرضين ومعاقبة المتورطين.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، اطلعت عليه الخليج 365، "نعبر عن قلقنا وحزننا جراء وقوع خسائر في الأحداث التي شهدتها اليوم منطقة شيلادزي".

وأضاف البيان أن "هناك أياد تخريبية وراء هذه الأحداث، لذا فإن الأجهزة المعنية تجري تحقيقات دقيقة لمعاقبة المخربين ومن تسببوا بإثارة الشغب".