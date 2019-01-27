لهذا السبب.. #محمد_بن_راشد يفاجئ طفلة عراقية

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صحيفة الخليج الالكترونية
فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، طفلة عراقية ساندت منتخب الإمارات في مباراة الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2019 أمام أستراليا.
ونشر مكتب دبي الإعلامي فيديو عبر صفحته الرسمية عل موقع تويتر، ظهر فيه الشيخ محمد بن راشد وهو يعانق الطفلة العراقية التي تدعى سارة، وأشار المكتب إلى أن حاكم دبي أهداها نسخة من كتابه الجديد.
وكانت قد التقطت الكاميرات صورة سارة وهي تقبل علم الإمارات عندما سجل اللاعب علي مبخوت هدف الفوز لمنتخب بلاده على أستراليا، ليذهب بـ”الأبيض” إلى نصف النهائي.
وستواجه الإمارات قطر في الدور المقبل للبطولة الآسيوية، الثلاثاء، على أرضية ملعب محمد بن زايد في العاصمة، أبوظبي.
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