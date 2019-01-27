إطلاق خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للتابعين عبر #أبشر

الخليج - واس

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للتابعين من خلال منصة “أبشر”، سعياً لتطوير الخدمات المقدمة منها.

وبيّنت الجوازات أن هذه الخدمة يستفيد منها التابعين، من خلال الدخول على حساباتهم الشخصية في منصة “أبشر” واختيار أيقونة حالة تصريح السفر من قائمة لوحة المعلومات، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل تصريح السفر المشتملة على (رقم التصريح، نوع التصريح ” سفرة واحدة ـ عدة سفرات “، تاريخ البداية، تاريخ الانتهاء، الدول المصرح لها).

وأكدت أنها تهدف إلى أتمتة الإجراءات في تقديم خدماتها إلكترونياً لكافة المستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر المنصات الرقمية “أبشر ، أبشر أعمال ، مقيم” دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، التي تسهم في توفير الوقت والجهد وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، وتساعد على بناء خدمات إلكترونية متكاملة تمتاز بالجودة والأداء والموثوقية والاعتمادية العالية .