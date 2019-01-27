شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس سوريا الديمقراطية": يجب استمرار دعم الولايات المتحدة للقضاء على داعش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد ضرورة استمرار دعم الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى نهائيا.
وقالت إلهام أحمد- فى تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، إن "إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا خلق ظروف حرجة كان يمكن تلافيها".
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن- فى وقت سابق- أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا "على مدى فترة من الوقت"، مؤكدا أن بلاده تريد حماية المقاتلين الأكراد مع سحب القوات الأمريكية من سوريا.
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