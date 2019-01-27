شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وفد وزارى أردنى إلى العراق لبحث تعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء العراقى فؤاد حسين اليوم الأحد، وصول وفد حكومى أردنى يضم عددا من الوزراء إلى العاصمة بغداد فى زيارة رسمية، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجالات.

وقال المكتب ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ " أن وفدا حكوميا أردنيا رفيع المستوى وصل إلى العاصمة بغداد فى زيارة رسمية، ويضم وزراء الصناعة والتجارة والتموين والصحة والمالية والنقل والطاقة ومحافظ البنك الأردنى ".

وأضاف أن نائب رئيس الوزراء الأردنى رجائى المعشر سيصل اليوم لرئاسة الاجتماع الموسع، والذى يرأسه من الجانب العراقى نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين وبحضور نظرائهم من الحكومة العراقية.

يذكر أن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى زار العراق مؤخرا، فى أول زيارة رسمية له منذ أكثر من عشر سنوات، وبحث خلالها مع الرئيس العراقى برهم صالح عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة.