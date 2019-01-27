شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى تفجيرات العراق الإرهابية إلى 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السلطات العراقية تعرض محافظة صلاح الدين لاعتدائين إرهابيين منفصلين بواسطة عبوتين ناسفتين بين مفرق الشرقاط وقرية المسيحلى.
وقال مركز الإعلام الأمنى فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إن 4 قتلى و10 مصابين بينهم منتسبى الأجهزة العراقية هى الحصيلة الأولى للتفجيرين الإرهابيين.
بدورها أكدت وزارة الصحة العراقية فى بيان صحفى مقتضب، اليوم، سقوط 3 قتلى وإصابة 11 آخرين حصيلة أولية للتفجيرين الإرهابيين.
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