شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى تفجيرات العراق الإرهابية إلى 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السلطات العراقية تعرض محافظة صلاح الدين لاعتدائين إرهابيين منفصلين بواسطة عبوتين ناسفتين بين مفرق الشرقاط وقرية المسيحلى.

وقال مركز الإعلام الأمنى فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إن 4 قتلى و10 مصابين بينهم منتسبى الأجهزة العراقية هى الحصيلة الأولى للتفجيرين الإرهابيين.

بدورها أكدت وزارة الصحة العراقية فى بيان صحفى مقتضب، اليوم، سقوط 3 قتلى وإصابة 11 آخرين حصيلة أولية للتفجيرين الإرهابيين.