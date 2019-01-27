شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل يمنية تصد هجوما لميليشات الحوثى شمال محافظة حجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر يمنية اليوم الأحد، أن قبائل "حجور" تمكنت من صد هجوم لميليشيات الحوثى على منطقة بنى ريبان شمال محافظة حجة شمالى البلاد.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن المصادر قولها أن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين حيث قصفت ميليشيات الحوثى بالدبابات والمدفعية والصواريخ، جبل شماخ فى منطقة بنى عرجاش، قرى بنى النمشة، بنى ريبان، فى محاولة للتقدم باتجاه مناطق قبائل بنى ريبان، إلا أن القبائل تصدت لهذه المحاولات.

وأضافت المصادر أن القصف، الذى شنته ميليشيات الحوثى، طال منازل سكنية فى منطقة العبيسة فى مديرية كشر بمحافظة حجة اليمنية.

وفى سياق آخر، أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم بارتفاع أعداد قتلى ميليشات الحوثى فى عملية عسكرية للجيش اليمنى بمديرية باقم شمال غربى صعدة إلى 20 عنصرا، وأوضحت أن من بين القتلى الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية قياديين بارزين فى ميليشيات الحوثى.

وكان قائد اللواء الخامس حرس حدود اليمنى العميد سامى القباطى قد صرح فى وقت سابق بأن قوات الجيش اليمنى تمكنت من السيطرة على التباب السود المطلة على الخط الدولى الرابط بين باقم ومدينة صعدة، موضحا أن قوات الجيش الوطنى تمكنت من قطع خط إمداد الميليشيات الانقلابية عن مركز مديرية باقم.